Araştırma: En çok İYİ Parti ve MHP seçmeni Rusya’yı haklı buluyor

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre en çok İYİ Parti ve MHP seçmeni Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini haklı buluyor.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 34’üncü gününde.

Şirketin kurucusu Özer Sencar’ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı araştırmaya göre Türkiye halkının yüzde 83,8’i Ukrayna’nın işgalini ‘onaylamazken’, yüzde 12,2’si ‘haklı buldu.’

Rusya’ya destek sağ partilerde artıyor

Verilere göre bütün partilerde Ukrayna’ya destek ezici çoğunluğa sahip. Bunun yanında Rusya’ya desteğin büyük kısmını sağ görüşlü partilerin seçmeni oluşturuyor.

MHP’de yüzde 27,7, İYİ Parti’de yüzde 21,1, AKP’de ise yüzde 14,6’lık bir kısım Rusya’yı destekliyor.

Bu oran CHP’de yüzde 5,5, HDP’deyse yüzde 8.

Halk Ukraynanın işgalini onaylamıyor. pic.twitter.com/Pb0dQnjv8W — Ozer Sencar (@ozersencar1) March 29, 2022

MHP seçmeni Erdoğan’ın görev onayını artırmıştı

MetroPOLL Araştırma’nın 22 Mart verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanlar’ geçen aya göre artarak son dört ayın en yüksek seviyesine geldi.

Buna göre Erdoğan’ı ‘onaylayanlar’ martta yüzde 43,3 olarak ölçüldü. Bu, şubatta 41,1 olarak ölçülen ‘görev onayı’ndan yüzde 2,2 daha fazla. Bu oran kasımda 39,3, aralıkta 38,6, ocakta 40,7 olarak ölçülmüştü.

En büyük sıçramaysa MHP seçmeninde.

Martta, MHP’lilerde yüzde 87,9’u Erdoğan’ı ‘onaylarken’ bu oran şubatta yüzde 67,5’ti.

Özer Sencar’ın aktardığına göre Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk faaliyetleri Erdoğan’ın seçimi kazanabileceğini düşünenlerle düşünmeyenler arasındaki farkı daraltıyor.

Dört gün önce yayınlanan MetroPOLL anketine göre seçmenin yüzde 46’sı Erdoğan’ın kazanacağını, yüzde 48’iyse kazanamayacağını düşünüyor.

Sencar, araştırmayı şöyle değerlendirmişti: “‘Erdoğan kazanır’ diyenlerle ‘Kazanamaz’ diyenler arasındaki fark şubat ayında sekiz puanken mart ayında bu fark iki puana düşmüş. Ukrayna Rusya arasındaki arabulucu faaliyetlerin etkisi.”

En büyük desteği Akşener vermişti

Her iki seçmeninden biri Rusya’yı desteklese de işgal başladığından bu yana Ukrayna’ya en büyük desteği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vermişti.

İYİ Parti lideri işgalin başladığı gün erken tepki verenlerden biri olmuş, Rusya’yı ‘yazar Fyodor Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımda olmak’la suçlamıştı.

Akşener, ertesi gün “1956 senesinde Budapeşte’de, 1968 senesinde Prag’da ne yaşandıysa; 2022 senesinde Kiev’de yaşanan da odur” diyerek uluslararası toplumu Rusya’ya karşı tepki göstermeye çağırmıştı.

İYİ Parti lideri, 2 Mart’ta Rusya’yı destekleyenlere de sitem etmişti: “İYİ Parti Mustafa Kemal’in çizdiği medeniyet yolunu, iyi okumuş, iyi anlamıştır. Atatürk, yozlaşmış Avrasya rejimlerine duyulan hayranlığı gizleyecek, bir maske değildir. Medeni dünyanın kurallarını yok sayan, diplomasiyi küçümseyen, ruh hastalığını da stratejik zeka zanneden kendini bilmezlerin de, referans noktası olamaz.”

Akşener’in iki gün önceki altı muhalefet partisinin buluştuğu masaya Ukrayna bayrağıyla aynı renk ve şekilde olan bir dosya koyması işgal edilen ülkeye destek olarak yorumlanmıştı.