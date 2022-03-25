‘Ukrayna-Rusya arabuluculuğu’ Erdoğan’ın seçimi kazanabileceği algısını artırmış

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanabileceğini düşünenler ile düşünmeyenler arasındaki fark Ukrayna ve Rusya arasındaki arabulucuk faaliyetleri nedeniyle daraldı.

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Ankete göre seçmenin yüzde 46’sı Erdoğan’ın kazanacağını, yüzde 48’i ise kazanamayacağını düşünüyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta dört cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde bir ay geride kaldı. Türkiye hükümeti, işgalin başında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını ‘kabul edilemez’ olarak nitelese de tarafsızlık politikası uyguladığına ve diplomatik çözüme ortak olmak istediğine dair mesajlar veriyor.

Erdoğan da sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabulucu olmak istediğini dile getiriyor.

MetroPOLL’ün kurucu Özer Sencar, Twitter üzerinden seçmenin Erdoğan’ın seçim kazanıp kazanamayacağına dair algısını ölçen araştırmayı paylaştı.

Katılımcıların yüzde 31,1’i ‘Kazanamaz’, yüzde 16,5’i ise ‘Kesinlikle kazanamaz’ yanıtını verdi.

‘Kesinlikle kazanır’ diyenlerin oranı yüzde 15,5 olurken, ‘Kazanır’ diyenler yüzde 30,2.

‘Fikrim yok/cevap yok’ yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 6,7.

Sencar, araştırmayı şöyle değerlendirdi: “Erdoğan kazanır diyenlerle kazanamaz diyenler arasındaki fark Şubat ayında 8 puanken Mart ayında bu fark 2 puana düşmüş. Ukrayna Rusya aradındaki arabulucu faaliyetlerin etkisi.”

Sencar daha sonra cevapların partilere göre dağılımını paylaştı. Buna göre ‘kararsız’ların yüzde 50’si, ‘protesto oy’ların yüzde 54,8’i, cevap vermeyenlerin ise yüzde 31,9’u Erdoğan’ın kazanacağını düşünüyor.