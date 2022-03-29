‘Burgu’yu yedik, ‘spagetti’yi sattık

Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden biri olan makarnada yurt dışının tercihi ‘spagetti‘. Yurt içinde en çok tüketilen türse ‘burgu‘.

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Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) yönetim kurulu başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Türkiye, İtalya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı.

Geçen yıl 160 ülkeye 1 milyon 370 bin ton makarna ihraç edildi. Gelir, 780 milyon dolar.

İç pazarda geçen yıl tüketilen makarna miktarı 650 bin ton.

Kişi başı yıllık tüketim 8 kilo. Türkiye bu rakamla dünyada kişi başı tüketimde sekizinci.

Külahçıoğlu’nun makarna türlerindeki tüketime ilişkin açıklaması şöyle: “Tüketilen çeşitler açısından baktığımızda Türk tüketicisi en çok burguyu tercih ediyor. Sonrasında kelebek ve fiyonk, spagetti, kalem kesme ve ince kesme çeşitleri geliyor. Bunların arkasında da arpa ve tel şehriye yer alıyor. Bu türler, makarna sektörünün sattığı ürünlerin ağırlığını oluşturuyor.

Yurt dışına gönderilen ürünlerin yüzde 80’iniyse spagetti oluşturuyor.”

Külahçıoğlu ayrıca makarna stoklarıyla ilgili bir problem olmadığını da ekledi.