16 yıl önce kaybolan kadının, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Niğde’de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, eşi tarafından öldürülüp bir tarlada artezyen kuyusuna atıldığı belirlendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre il jandarma komutanlığı ekipleri, Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve 30 Eylül 2006’da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer’le ilgili yeniden çalışma başlattı.

Bor başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi, kayıp ihbarı yapıldığı gün Başer’in, 2008’de trafik kazası sonucu ölen kocası Ali Başer’le kavga ettiği ve olay gecesi Başer’in Leşkırı mevkisinde at arabasıyla tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı.

20 gün boyunca 70 metre kazıldı

Başer’in tarlasının 300 metre yakınında kullanılmayan artezyen kuyusu olduğunu tespit eden jandarma, iş makineleriyle 20 gün süren kazı sonucu yaklaşık 70 metre derinlikte kemik parçaları ve saç buldu. Kemikler, DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Niğde Valiliği’nin olayla ilgili açıklamasında 20 günlük kazı ve artezyen çalışması sonucunda, maktule ait olduğu değerlendirilen 170 kemik parçası ve kadın saçı çıkarıldığı ifade edildi.