Ulaştırma Bakanlığı, dört gazeteyi hedef gösterdi: Müfterilerle mücadele edeceğiz

Ulaştırma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkındaki haberleri nedeniyle Sözcü, BirGün, Korkusuz, Karar gazetelerini ‘müfteri’ diye niteleyerek hedef gösterdi.

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Dün, köprüde ücretli geçişlerin başlamasının ardından kullanılan araç sayısı açıklanmıştı. Günlük 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden yalnızca 6 bin araç geçmişti.

Feribot işletmecisi GESTAŞ’ın taşıdığı günlük araç sayısıysa 9 bin 500 civarında. Bu sayı bayramlarda bile en fazla 15 bine ulaşabiliyor.

Aradaki fark için Hazine’den para çıkacak

BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın aktardığına göre 6 bin araç için de Hazine’den para çıkacak. Erdoğan’ın sözleşmede 285 lira yazmasına rağmen gişe ücretini ‘200 liracık’ olarak açıklamasının ardından aradaki 85 liralık fark bütçeden katılım payı adı altında işletmeci firmaya ödenecek. Köprüden geçen 6 bin araç için toplamda 510 bin lira Hazine’den aktarılacak.

Böylece köprüden geçen ve geçmeyen araçların Hazine’ye bir günlük maliyeti 11 milyon 625 bin lira.

Eğer köprüden her gün 6 bin araç geçer ve kur hiç değişmezse yıl sonunda Hazine’ye yükü 4 milyar 243 milyon lira olacak.

Muhalefete göre köprüdeki geçiş ücretlerinin avroya endeksli olması en büyük sorun. Mart 2018’de 4,80 olan avro kuru bugün 16 liranın üzerinde. Muhalefet, köprüdeki kur garantisi yüzünden kamunun borç yükünün şimdiden üç buçuk kat arttığı görüşünde.

‘Gerçekler ortada’

Bakanlığın açıklamasında köprüdeki durumu haberleştiren gazeteler şu sözlerle hedef gösterildi:

“Bugünkü Sözcü, BirGün, Korkusuz, Karar gazetelerinde olduğu gibi muhalefeti vatanına yapılan yatırıma düşmanlık etmek, gazeteciliği şeamet tellallığı zanneden müfterilerden, yatırımcıların ülkemize gelmesini engellemeye çalışmalarından başka bir şey beklenemez. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik ama unutulmasın ki ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada, yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa. Dev eserlerimizle milletimize sağlayacağımız faydaları engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek.”