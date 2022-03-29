S&P’den ‘yeni model’ için kötü haber: 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye ekonomisinin 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,7’den 2,4’e indirdi.

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Dünya’nın haberine göre S&P ilk çeyrek raporunda aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü açıkladı.

Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 büyüme tahminini yüzde 4,8’den yüzde 4,0’a indirirken, 2023 için beklentisini yüzde 4,4’ten 4,3’e revize etti.

Türkiye için 2023 büyüme tahminini yüzde 3,1’den 2,9’a indiren kuruluş, 2024 tahminini ise yüzde 3,0’dan 3,3’e yükseltti.

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a göre hükümet 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te yüzde 5,5 büyüme öngörüyor.

‘Üzülürüm’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alarak ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor.

Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak büyümeyi ve istihdamı artıracağı savunuluyor. Uzmanlarsa bunu fazla iyimser buluyor.

Modelin uygulandığı dönemde ekonomideki hemen hemen bütün göstergeler kötüye gitti.

Yeni politikanın uygulayıcısı olarak göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta vadede göstergelerde düzelme beklediğini belirtse de, yeni modelin tutmaması halinde üzüleceğini söylemişti.