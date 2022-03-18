ABD’li bankalardan Nebati’yi üzecek enflasyon tahmini: Yıl geneli yüzde 60

Uluslararası yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14’te sabit tutmasının ardından Türkiye’de enflasyonun yılın önemli kısmında yüzde 60 civarında seyredeceğini öngördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren düşüşün başlayacağını öne sürmüştü.

Nebati, hükümetin başta enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi düze çıkarmak için uyguladığı yeni modelin tutmaması halinde üzüleceğini söylemişti.

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MB dün bölgesel riskler, artan enerji maliyetleri ve şubatta 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 54,4’lük enflasyona rağmen faizleri değiştirmemişti. Önceki karar metinlerinde yer alan 2022 için cari fazla beklentisiyse son metinde yok.

JP Morgan

BloombergHT’nin aktardığına göre JPMorgan ekonomisti Yarkın Cebeci, enflasyon probleminin Merkez Bankası yarattığı ciddi negatif reel faizin bir yansıması olduğunu söyledi.

Aralık ayına kadar enflasyonun yüzde 60’ın üstünde ya da etrafında seyretmesini beklediklerini açıklayan Cebeci, bu ortamın TL’yi de kırılgan bir konumda bıraktığını söyledi.

Cebeci ayrıca yıl sonuna kadar politika faizinde bir değişiklik öngörmediklerini belirtti.

Goldman Sachs

Goldman Sachs da Türkiye’de yıllık enflasyonun 2022 genelinde yüzde 60’ın üstünde olacağı görüşünde.

ABD’li bankaya göre Türkiye’deki yetkili kurumların politika duruşu ‘istikrarsız.‘ Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yükselen enerji fiyatları da Türkiye’deki enflasyonun yüksek kalmasında önemli bir unsur olacak kalacak.

TL’deki kayıplar

Modern iktisat teorilerinde faiz, enflasyonu düşürmek adına en büyük kalkan olarak görülüyor.

Ancak MB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıları nedeniyle geçen yıl eylülden itibaren art arda toplam 500 baz puan faiz indirmişti. Söz konusu indirimler yüzünden TL geçen yılı yüzde 45 gibi büyük bir değer kaybıyla tamamlamıştı. TL’de ayrıca yılbaşından bu yana da yüzde 10 kayıp var.