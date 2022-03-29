Rus heyeti: Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresindeki operasyonlar azaltılacak

İstanbul’da Ukrayna heyetiyle görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta bir ay geride kalırken, bir yandan da müzakereler devam ediyor. Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul’da bir araya geldi.

Dolmabahçe’deki görüşme aralarla birlikte yaklaşık dört saat sürerken müzakerecilerin yarın da bir araya gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Rus heyet: Görüşmeler yapıcıydı

Görüşme sonrası Rus heyeti ”Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerin azaltılması” kararı alındığını duyurdu.

Rusya’nın baş müzakerecisi Vladimir Medinski, görüşmelerinin yapıcı olduğunu ve Ukrayna’nın tekliflerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ileteceklerini söyledi.

Ukrayna: Tarafsız ülke olma teklifinde bulunduk

Ukraynalı müzakere heyetinden görüşme sonrası gelen açıklamadaysa “Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı” dendi.

Reuters haberine göre Ukrayna, Rusya ile yapılan barış görüşmelerinde güvenlik garantileri karşılığında tarafsız ülke olma teklifinde bulundu. Tarafsız ülke statüsü teklifine göre Ukrayna askeri ittifaklara katılmayacak ve ülke sınırları içerisinde yabancı bir askeri üs bulundurmayacak.

Ukraynalı yetkili, ülkesinin Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın durumu hakkında 15 yıllık bir istişare süreci başlatmayı da teklif ettiğini söyledi.

Anlaşma tam bir ateşkes durumunda yürürlüğe girecek. Garantör ülkeler arasında İsrail, Polonya, Kanada ve Türkiye’nin yer alabileceğini de belirtildi.