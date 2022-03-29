Turkcell’in Rus ortağı yaptırımlardan dert yandı: Dışarıda yemek bile yiyemiyorum

Turkcell’in ikinci büyük hissedarı Rus milyarder Mikhail Fridman, Britanya’nın Ukrayna işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlardan dertli: “Banka kartlarıma bloke kondu, dışarıda yemek yiyemiyorum.”

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Kontrolü Türkiye Varlık Fonu’nda bulunan Turkcell’de, yüzde 19,8 oranında hisseyle Rus milyarder Fridman’ın yatırım aracı LetterOne’a ait IMTIS Holdings en büyük kurumsal yatırımcı konumunda.

Londra’da yaşayan oligark birçok Rus milyader gibi Avrupa Birliği ve Britanya’nın, Ukrayna işgali sonrası Rusya’ya uyguladığı yaptrımların kıskacında.

İspanyol El Pais gazetesine konuşan Fridman, yaptırımlar nedeniyle ‘pratikte ev hapsinde yaşadığını’ anlattı: “Britanyalı yetkililerin bana taksiye binip yemek almam için belli bir miktar para tahsis etmesi gerekiyor. Ancak bu Londra’da yaşamanın maliyetini düşününce çok az bir para. Birilerini dışarıda yemek yemeye bile çıkaramıyorum. Evde yemek yemek zorundayım ve pratikte ev hapsindeyim.”

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 10,4 milyar dolar varlığı olan işadamı “Sekiz yıldır Londradayım. Britanya’ya ve diğer Avrupra ülklerine milyarlarca liralık yatırım yaptım ve karşılığında sahip olduğum her şeye el koyuyoyorlar” dedi.

Fridman, oligarklara yaptırım uygulamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i durduracağına inanmanın da ‘aptalca‘ olduğunu ifade etti.