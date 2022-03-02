Turkcell’le Rus ortağı arasında atışma: İddialar çelişkili

Turkcell, hissedarı IMTIS Holdings’in çeşitli mecralarda şirketle ilgili dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bunları ‘diğer hissedarları yanıltabilecek mahiyette, spekülatif ve çelişkili iddialar’ diye niteledi.

Fotoğraf: Turkcell

Kontrolü Türkiye Varlık Fonu’nda bulunan Turkcell’de, yüzde 19,8 oranında hisseyle Rus milyarder Mikhail Fridman’ın yatırım aracı LetterOne’a ait IMTIS Holdings en büyük kurumsal yatırımcı konumunda.

Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı ve IMTIS’in çeşitli iddialarına yer verdiği açıklamasında, dolar bazlı temettü beklentisinin kur riski göz önüne alındığında gerçekçi olmadığını belirtti.

Açıklamada şöyle dendi: “IMTIS’in ABD Doları bazlı temettü beklentisi, gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’deki bir şirketin kur riski gerçeği göz önünde bulundurulduğunda makul ve gerçekçi bir istek değildir. ABD Doları bazlı temettü taahhüttü, geçmişte benzer örneklerde olduğu üzere, şirketin yüksek bir kur baskısı altına girmesine ve kur duyarlılığının artmasına neden olacaktır.”

Turkcell’in ikinci büyük hissedarı IMTIS Holdings, genel kurulda ele alınmak üzere şirketin hisse başına brüt 1,7151 lira kâr payı dağıtmasını istemişti. Şirketin Turkcell genel kurulunda ele alınmasını istediği talepler arasında bazı yönetim kurulu üyelerinin değiştirilmesi de yer almıştı. Turkcell’in yönetim kurulunda çoğunlukla AKP’li isimler yer alıyor.

LetterOne’ın şubat başında hissedarlara yazdığı mektuptaysa, Turkcell’in faaliyet performansı ve değerlemesinin istediği seviyeyi yakalayamadığı belirtilerek, talep edilen değişiklikler için hissedarların desteği istenmişti.

Mektupta şirketin performansını zayıf olarak niteleyen LetterOne, kıymetli altyapı ve dijital varlıklardan değer yaratılması için oluşturulan stratejinin icra edilmediğini savunmuştu.

Turkcell KAP’taki açıklamada, şirket planlarının gerçekleşmediği iddiası ile ilgili “Paycell markasıyla faaliyet gösteren ödeme hizmetleri şirketimiz için Kasım 2021’de uluslararası bir bankayı yetkilendirerek kısmi hisse satışı süreci başlattığımızı, Superonline için farklı stratejik seçenekleri değerlendirdiğimizi hatırlatmak isteriz” dendi.