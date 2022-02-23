Rus şirket, Turkcell’den daha fazla kar payı ve yönetim kurulunda değişiklik istedi

Turkcell’in ikinci büyük hissedarı LetterOne, genel kurulda ele alınmak üzere şirketin hisse başına brüt 1,7151 lira kâr payı dağıtmasını istedi.

Fotoğraf: Turkcell

Kontrolü Türkiye Varlık Fonu’nda bulunan Turkcell’de, yüzde 19,8 oranında hisseyle Rus milyarder Mikhail Fridman’ın yatırım aracı LetterOne’a ait IMTIS Holdings en büyük kurumsal yatırımcı konumunda.

Turkcell genel kurulunda gündem olarak önerilen talepler IMTIS Holdings tarafından kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) gönderildi. Talepler arasında bazı yönetim kurulu üyelerinin değiştirilmesi de yer aldı. Turkcell’in yönetim kurulunda çoğunlukla AKP’li isimler yer alıyor.

LetterOne geçen yıldan bu yana şirketin yönetim kurulu üyelerinden bazılarını değiştirmesi ve hissedarlara daha fazla nakit dağıtması için talepte bulunuyor.

KAP’taki açıklamada şunlar kaydedildi: “22 Şubat 2022 tarihinde, IMTIS Holdings, Turkcell Yönetim Kurulu’na, Türk Ticaret Kanunu’nun 411. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/ 5. maddesi uyarınca, 2021 Yılı Hesap dönemine ilişkin olarak toplanacak Turkcell Olağan Genel Kurulu gündemine, 2 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuş olan Turkcell’den genel kurulun toplanmasına ilişkin önceki talebimizin içeriğine benzer içerikteki, yönetim kurulu üyelerinin azli ve yenilerinin seçimi, kar payı dağıtımı (karar taslağı ile birlikte), bağışların ayrı ayrı açıklanması ve esas sözleşme değişiklikleri konularını da içeren bazı gündem maddelerinin eklenmesini talep eden bir mektup iletmiştir.”

Turkcell yönetim kurulu henüz bu yılki temettü teklifini açıklamadı.

Dün yüzde 7’den fazla yükselen Turkcell hisseleri bugün saat 11:25’te yüzde 1,5 düşüşle 20,42 liradan işlem görüyor.