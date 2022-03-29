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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji uzmanı ‘Pencereleri kapalı tutun’ diyerek uyardı: Çöl tozları yolda


İstanbul, günler süren kar yağışının ardından şimdi de çöl tozlarının etkisi altında kalacak.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, çöl tozlarının perşembe ve cuma günleri etkili olacağını söyledi.


Ökten, Twitter’da şunları yazdı: Çöl tozları yola çıktı. Marmara ve Ege ile birlikte Batı Karadeniz’i de etkilemesi bekleniyor. Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri kapalı tutmakta fayda var…

Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir. Çöl tozları tarım için gereklidir. İçerisinde vitaminler ve mineraller barındırır.

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