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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’a ‘Aybar kar fırtınası’ geliyor

Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul’da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar inebilir.

Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, “Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri Marmara dahil kuzey ve batı bölgelere soğuk hava girişi var. İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı görülebilir. Mart kar yağışı yoğun olur, ulaşıma dikkat. Takip edelim” mesajını paylaştı.


‘1987’den sonra en iddialı kar geliyor’

Meteoroloji forum sitesi Hava Forum’un paylaşımındaysa “İstanbul, ‘Aybar kar fırtınası’na hazırlanıyor. Tahminlere göre, perşembe-pazartesi arası okul/eğitim tatili ve işyeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul’u adeta kara gömüyor. Değişim olmazsa 1987’den sonra en iddialı kar geliyor” dendi.

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