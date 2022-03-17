Kar, İstanbul’u bırakmıyor: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısına göre yarın sabahtan itibaren İstanbul’a kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da 9 Mart’tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı hafta başına kadar etkisini sürdürmüştü.

MGM tahminlerine göre kar geri dönüyor. Uyarıya göre, yağışların yarın sabah 05:00’ten pazar günü 12:00’ye kadar sürmesi öngörülüyor. Türk Hava Yolları (THY) 18 Mart’ta İstanbul’da beklenen kar yağışından dolayı 57 seferin iptal etti.

MGM’nin uyarısı şöyle: “Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) İstanbulluları uyardı.