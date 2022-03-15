İstanbul’a yeniden kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık haritasına göre İstanbul’a cumadan itibaren yeniden kar yağacak. Yağışın dört gün etkili olması bekleniyor.

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İstanbul’da 9 Mart’tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı düne kadar etkisini sürdürmüştü.

Meteoroloji’nin 16-22 Mart tarihleri için yayımladığı haftalık hava tahminine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek.

Perşembeden itibaren de ülke genelinde sulu kar ve kar yağışı görülecek.

İstanbul’daysa perşembeden cumaya yağmurun yerini kara bırakması ve yağışın salıya kadar sürmesi bekleniyor.