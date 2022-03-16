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Yaramazlara biraz batar!

THY, beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferini iptal etti


Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart’ta beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

THY Basın Müşavirliği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “18 Mart tarihinde İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.”


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