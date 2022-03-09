İstanbul’da kar tedbirleri: Okullar tatil

İstanbul Valiliği, kar nedeniyle yarından itibaren eğitim ve öğretime 14 Mart’a kadar ara verildiğini duyurdu.

İstanbul’da kar. Fotoğraf: AA

Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul’da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar inebilir. Yağışların ve soğuk hava dalgasının hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor. Türk Hava Yolları (THY), kar beklentisi nedeniyle 205 seferini iptal etmişti.

Yetkililer önlemleri artırıyor. İstanbul Valiliği de özel kurumlar ve üniversiteler dahil olmak üzere yarından 14 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

İdari izin

İstanbul’da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.