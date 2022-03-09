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Yaramazlara biraz batar!

‘Kar beklentisi’ sonrası THY’den 205 sefer iptali

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da 10 Mart’ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul’da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar inebilir.


THY’nin sosyal medyadaki açıklamasında şöyle dendi: “10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.”

THY, sonraki duyurusunda 114’ü iç hat olmak üzere İstanbul Havalimanı’nda 185, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise tamamı iç hat 20 Anadolujet seferinin iptal edildiğini bildirdi.

İptal sayılarının artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

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