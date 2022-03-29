Zelenski’nin ‘arabulucu adayı’ Abramoviç de Dolmabahçe’deki görüşmede yer aldı

İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki görüşmelerde Rus milyarder Roman Abramoviç de yer aldı.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta bir ay geride kalırken, bir yandan da müzakereler devam ediyor. Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere, dün zehirlendiği iddia edilen Abramoviç de katıldı. Erdoğan’ın konuşması sırasında masada olmayan Abramoviç’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanında oturduğu görüldü.

Kremlin de Abramoviç’in görüşmelerde yer aldığını doğrularken Rusya heyetinin üyesi olmadığını bildirdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ‘konuyla ilgili bilgi sahibi’ kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin’le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD’den Abramoviç’i yaptırım listesine almamasını istemişti.

Yaptırımdan kaçan Abramoviç, bir yatını Bodrum, diğerini Marmaris’e demirlemişti.