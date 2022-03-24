Biden, Zelenski istedi diye Abramoviç’i yaptırım listesine almamış

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, ABD Başkanı Joe Biden’dan, Rus milyarder Roman Abramoviç’in “Rusya ile arabuluculuk yapabilir” gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

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ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus milyardere yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ‘konuyla ilgili bilgi sahibi’ kaynaklara dayandırdığı haberinde Zelenski, Putin’le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD’den Abramoviç’i yaptırım listesine almamasını istedi.

Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığı’na ulaşarak listede Abramoviç’in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve Britanya’nın yaptırım listesine aldığı Abramoviç’in ABD’nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenski’den Biden’a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramoviç’in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğininse bilinmediği belirtildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmedi.