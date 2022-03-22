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Yaramazlara biraz batar!

Yaptırımdan kaçan Abramoviç, bir yatını Bodrum, diğerini Marmaris’e demirledi


Rus milyarder Roman Abramoviç’in dev yatı, Marmaris kıyısına demirledi. Abramoviç’in diğer bir lüks yatı Bodrum kıyılarına demirlemişti.

Abramoviç’in süper yatı Solaris. (Fotoğraf: Reuters)

Marine Traffic verilerine göre, Rus milyarderin Eclipse adlı 162,5 metre uzunluğundaki, Bermuda bandıralı devasa yatı Girit ve Rodos Adası’nı geçtikten sonra bağlı bulunduğu limandan yaklaşık 3 kilometre öteye Marmaris istikametine doğru yol almıştı.


Rus oligarkın Solaris adlı yatıysa Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kara sularından uzakta Bodrum limanında demirlemişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında AB devletleri ve Britanya Rus oligarkların mal varlıklarına ve yatlarına el koymuştu.

Abramoviç’in bu iki yattan birinde olduğuna dair işaret yok. Rus milyarder geçen hafta İstanbul’dan özel jetiyle Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmişti.

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