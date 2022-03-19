Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş

İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi satın almak için teklifler verildi. Ancak aralarında günlerdir kulübe talip olduğunu söyleyen işadamı Muhsin Bayrak’ınki yoktu.

Fotoğraf: Reuters

Bayrak, İstanbul merkezli inşaat, gayrimenkul ve kripto para alanlarında yatırımı bulunan AB Grup Holding’in yönetim kurulu başkanı görevini yürütüyor.

Bayrak önceki gün yine satın almak için teklifi vereceğini belirtmiş, AB Grup’un 1 milyar sterlini nakit ödeyebileceğini ve daha fazla para gerekmesi durumunda kolayca bankalardan kredi alabileceğini söylemişti.

Kulüp için üç teklif kaydedildi. Bunlar, Amerikan beyzbol takımı Chicago Cubs’ın sahibi Ricketts ailesi, siyasetçi ve eski madalyalı olimpiyat oyunları sporcusu Lord Coe’nin olduğu bir konsorsiyum ve emlak yatırımcısı Nick Candy’nin liderliğinde başka bir gruptan geldi.

Candy tekliflerinin 2 milyar sterlinin üstünde olduğunu söyledi.

Bayrak’sa AB Grup’un teklif vermediğini açıkladı. Reuters’a konuşan Bayrak, teklif verilmesi için tanınan son teslim gününe yetişemediklerini, bunun açık artırma prosedürüyle ilgili bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve bundan çok üzgün olduğunu belirtti.

İşgal sonrası yaptırımlar başlamıştı

Yaptırımların pençesindeki Rus milyarder Roman Abramoviç. (Fotoğraf: Reuters)

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünya çapında hükümetler Başkan Vladimir Putin ve destekleyenlerini yalnızlaştırmaya çalışıyor.

Chelsea’nin sahibi Rus oligark Roman Abramoviç de gelişmeler karşısında geçen hafta futbol kulübünü satacağını söylemişti ama satış Britanya hükümetinin yaptırımları neticesinde durdurulmuştu.