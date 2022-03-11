Chelsea, sahibine gelen yaptırımlardan nasıl etkilenecek?

Sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç’e uygulanan yaptırım nedeniyle İngiltere Premier Lig takımı Chelsea 540 milyon sterline (10 milyar 550 milyon TL) yakın bir gelirden olacak.

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Rusya-Ukrayna savaşının ardından kulüp yönetimini vakfının mütevelli heyetine devreden Abramoviç’in kısa süre içinde kulübü satması bekleniyordu.

Ancak Britanya’da hükümet, Rus iş insanına yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü’nün satışını askıya aldı.

Açıklamada, “Abramoviç, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel’de hisse sahibi ve Chelsea FC’nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft’in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom’a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini 9,4 milyar sterlin. 1990’larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri” dendi.

Yaptırımlar maç biletlerinden, deplasman seyahatlerine, transferlerden sponsor gelirlerine kadar kulübü baştan aşağıya etkiliyor.

Sponsorluk anlaşmaları

Yaptırımlar sonrası ilk olarak Chelsea’nin forma sponsorlarından ‘Three’yle 40 milyon sterlinlik anlaşması askıya alındı. Kulübün 2016’da 15 yıllığına 900 milyon sterlin için anlaştığı spor giyim firması Nike da forma tedarikçiliğinden ayrılmayı düşünüyor.

Chelsea forma sponsoru Three ve Nike’yle anlaşmalarını kaybederse kulübün bu iki anlaşmadan zararı 540 milyon sterline varacak.

Futbolcular

Forma sponsorları dışında Chelsea’nin bundan sonraki süreçte oyuncu satın alamayıp sözleşmelerini de yenileyemeyeceği konuşuluyor. Rakip Premier Lig kulüpleri Chelsea’deki futbolcularla sözleşme imzalamak için nabız yoklamaya başladı.

Yazın sözleşmesi bitecek olan Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta’nın Chelsea’den ayrılacağı söyleniyor. Teknik direktör Thomas Tuchel ve oyuncuları Norwich galibiyetinden önce kulüp yetkilileriyle bir araya geldi, yetkililer büyük belirsizliğe rağmen oyunculardan futbola odaklanmalarını istedi.

Tuchel, “Yeterince formamız ve bizi maça götürecek otobüsümüz olduğu sürece mücadeleye devam edeceğiz. Her yeni gün değerlendirme yapacağız, yarın ne olacağını bilmiyorum” dedi.

Bilet satışı

Diğer yandan kulübün stadyumu Stamford Bridge’deki mağaza perşembe sabahı itibariyle kepenk kapattı. Çünkü mavi beyazlı takım ürün satamayacak. Gelecek maçlar için de yeni maç bileti satışı yasaklandı. Bu da sezonluk bilet sahipleri veya 10 Mart öncesi bilet alanlar dışında kimsenin Stamford Bridge’de maçlara giremeyeceği anlamına geliyor.

Seyahat bütçesi sınırı

Hükümet kulübe, maç başına 20 bin sterlinlik seyahat bütçesi sınırı koydu.