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Yaramazlara biraz batar!

Chelsea’nin sahibi Abramoviç, kulübün yönetimini bıraktı

İngiliz Premier Lig ekibi Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Rus milyarder, savaşın başlamasıyla Britanya’da tepkilerin odak noktası haline gelmiş ve hakkında kulübü satılığa çıkardığına yönelik haberler çıkmıştı.


Abramovich, Chelsea’nin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla kulüp yönetimini devrettiğini duyurdu: “Yaklaşık 20 yıldır sahibi olduğum Chelsea’de, daima kulübün çıkarlarını önde tutarak hareket ettim. Bu değerlere bağlı kalmayı sürdürüyorum. Bu nedenle bugün kulübün yönetimini Chelsea Vakfı’nın mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum.”

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