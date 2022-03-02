Abramoviç, Chelsea’yi satacağını duyurdu

İngiliz Premier Lig ekibi Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç, kulübü satıp gelirlerini savaş mağdurlarına bağışlayacağını duyurdu.
Rus milyarder, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla Britanya’da tepkilerin odak noktası haline gelmiş ve kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.
Kulübü satacağını duyuran Abramoviç, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu, mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kritik fonların sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli iyileşme çalışmalarını desteklemeyi hedefliyor.”
Rus milyarder, kulübe verdiği 1,5 milyar sterlinlik kredilerin geri ödenmesini istemeyeceğini söyledi.