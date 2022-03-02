Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abramoviç, Chelsea’yi satacağını duyurdu

İngiliz Premier Lig ekibi Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç, kulübü satıp gelirlerini savaş mağdurlarına bağışlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Rus milyarder, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla Britanya’da tepkilerin odak noktası haline gelmiş ve kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.


Kulübü satacağını duyuran Abramoviç, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu, mağdurların acil ihtiyaçlarına yönelik kritik fonların sağlanmasının yanı sıra uzun vadeli iyileşme çalışmalarını desteklemeyi hedefliyor.”

Rus milyarder, kulübe verdiği 1,5 milyar sterlinlik kredilerin geri ödenmesini istemeyeceğini söyledi.

Chelsea’nin sahibi Abramoviç, kulübün yönetimini bıraktı

SON HABERLER

‘Esnaf-kurye’ modeli davalık oldu: ‘Bu bir dalgakıran’

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), motosikletli kuryelerin son dönemde başlattıkları eylemlerin fitilini de ateşleyen ‘esnaf kurye’ modelini yargıya taşıdı. Sendika, modele karşı ilk olması nedeniyle açılan davayı ‘dalgakıran’ olarak nitelendiriyor.