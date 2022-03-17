İşadamı Bayrak, Chelsea için teklifini yarına kadar sunacak: Fiyat yarıya düşmüş

İşadamı Muhsin Bayrak şirketinin yarına kadar İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi satın almak için teklif vereceğini ama yine de hakkında yaptırım bulunan Rus oligark Roman Abramoviç’in onayını istediğini söyledi.

Yaptırımların pençesindeki Rus milyarder Roman Abramoviç. (Fotoğraf: Reuters)

Bayrak, İstanbul merkezli inşaat, gayrimenkul ve kripto para alanlarında yatırımı bulunan AB Grup Holding’in yönetim kurulu başkanı görevini yürütüyor.

İşadamı, Reuters’la söyleşisinde Britanya Ticaret Bakanlığı’nın Chelsea için teklifin cumaya kadar sunulması gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Chelsea için tekliflerin 1 milyar sterlin civarında oluşmasını beklediğini belirten Bayrak, bu tutarın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Abramoviç’e Britanya tarafından yaptırım başlatılması öncesinde Chelsea’ye vermeyi düşündüğü 2,2 milyar sterlin teklifin yarısı kadar olduğunu ifade etti.

Bayrak, Chelsea’nin sponsorluk anlaşmalarını kaybetmesinden sonra piyasa değerinin düştüğünü belirtti. Kulüp son olarak sponsorlarından mobil network sağlayıcısı Three’yi kaybetmişti.

Bayrak, “(Chelsea) Devlete geçtikten sonra şekil değişti” derken, parayı nakit ödeyeceğini söyledi.

Bayrak, AB Grup’un 1 milyar sterlini nakit ödeyebileceğini ve daha fazla para gerekmesi durumunda kolayca bankalardan kredi alabileceğini söyledi.

Daha önceki teklifte nakdin üstüne kendi şirketinin 400 milyon dolar değerindeki kripto parası ve bazı gayrimenkul projelerini Abramoviç’e devretmeyi hedeflediğini ifade eden Bayrak, “Sadece futbol kulübü Chelsea’nin satışı değil de Türkiye’deki yatırımlarda belki şirketlerin beraber flört edeceği şekilde bir ortaklık da söz konusu olabilir. Yani proje özelinde ortaklık” dedi.

Abramoviç’in Chelsea’yi 2003’te 140 milyon sterline satın aldığı belirtilirken, bu kendisi için hayli başarılı bir yatırım da oldu.

Yurt içi medyada Bayrak’ın Chelsea’yi satın almak için yeterli finansal kuvvete sahip olup olmadığını sorgulanırken, işadamının bu teklifle daha çok tanınırlık istemiş olabileceği de belirtildi.

Bu iddiayı reddeden Bayrak, yeterli finansman gücüne sahip olduğunu söyledi ve “Başvuruyu cuma gününe kadar yapacağız. Biz futbol kulübünü almak için eğer şartlarımız, fiyatlarımız uyuşursa kararlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

İşgal sonrası yaptırımlar başladı

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünya çapında hükümetler Başkan Vladimir Putin ve destekleyenlerini yalnızlaştırmaya çalışıyor.

Abramoviç geçen hafta başkent Londra’nın Chelsea futbol kulübünü satacağını söylemişti ama satış Britanya hükümetinin yaptırımları neticesinde durdurulmuştu. Kulüp, şu an özel hükümet lisansı altında faaliyetlerine devam ederken, İngiltere Premier Lig yetkilileri Abramoviç’i kulübün yöneticiliğinden men etmişti.

Putin’le yakın bağı olduğunu reddeden Abramoviç, bu hafta Avrupa Birliği’nin kara listesine eklenen çok sayıdaki Rus milyarderden biriydi.

Bayrak onayını almak için bu hafta Türkiye’de Abramoviç’le şahsen görüşmeyi planladığını da söyledi. İlk olarak geçen ayın sonlarında olası bir anlaşma hakkında Abramoviç’le telefonda konuştuğunu belirten Bayrak, iki hafta önce de kendisiyle İstanbul’da bir araya geldiğini söyledi.

FLIGHTRADAR24 verilerine göre Abramoviç’e ait olduğu bilinen bir jet bu hafta ve 5-12 Mart arasında Türkiye’de bulunuyordu.