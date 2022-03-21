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Yaramazlara biraz batar!

Abramoviç’in yatı Datça açıklarında


Yaptırımların kıskacındaki Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatının Datça açıklarında olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Rus oligark geçen hafta Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) kara listesine alınan milyarderler arasında. Yaptırımlarla birlikte AB hükümetleri milyarderlerin yatlarına ve diğer varlıklarına el koymak için harekete geçmişti.


Reuters’ın aktardığı Marine Traffic izleme sitesi verilerine göre 140 metrelik Solaris isimli Bermuda bayraklı yat 8 Mart’da onarım gördüğü İspanya’nın Barselona kentindeki tersaneden ayrıldı.

Varış noktası Türkiye olarak kayda geçen yat Yunanistan’ın Girit adasının etrafından geçtikten sonra bugün Türkiye kıyılarının 3 kilometre açığında görüldü. Yatın Datça’ya doğru yol aldığı bildirildi.

Chelsea de satılıyor

Britanya’nın yaptırımlarından da etkilenen Abramoviç, başkent Londra’nın Chelsea futbol kulübünü satacağını söylemişti ama satış Britanya hükümetinin yaptırımları neticesinde durdurulmuştu.

Britanya Ticaret Bakanlığı’nın teklifleri topladığı kulüp satışında kulübe talip olduğunu söyleyen işadamı Muhsin Bayrak ‘bir yanlış anlaşılma’ nedeniyle teklif veremediğini ifade etmişti.

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