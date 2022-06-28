Akşam Postası / 28 Haziran 2022

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Arkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Reuters anketi: Haziranda yıllık enflasyon yüzde 72 ile 81 arasında

Reuters’ın düzenlediği ankete göre haziran için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72.3 ila yüzde 81.8 arasında değişiyor.

Biden ‘Görüşelim mi’ diye sormuş, Erdoğan ‘Olabilir’ demiş

İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın “Tekrar bir araya gelelim” talebine “Olabilir” diye yanıt verdiğini söyledi.

AKP’li Turan’ın hedefi şaştı, Soylu’ya ‘Mafya’ dedi: CHP de savcıyı göreve çağırdı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya ilişkin sosyal medyadaki tartışmalarla CHP yönetimini sıkıştırmaya çalışırken, hedefi şaştı.

Sendikalar asgari ücret beklentilerini açıkladı

Asgari ücret beklentilerini açıklayan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu en az 6 bin 780 TL; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise en az 20 bin 818 TL istedi.

Sancar, ‘Kaybetseler de gitmezler’ diyenlere yüklendi: İktidarın kara propagandası

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında ‘kaybetseler de gitmezler’ şeklindeki karamsar açıklamaları ‘iktidarın kara propagandası’ olarak niteledi. Sancar, seçimlerin yaklaşmasıyla HDP ile Kürtlerin hatırlandığını söyledi.

Erdoğan’ın Suriye çıkışları Kılıçdaroğlu’nu bezdirdi: Yapıyorsan yap, ne bağırıyorsun?

Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Suriye’ye operasyon yapacağız” çıkışları havada kalınca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi: “Yapıyorsan yap kardeşim; ne bağırıp duruyorsun? Yapamayacağını ben de biliyorum; sen de biliyorsun.”

AKP’lilerden partilerinin oy oranlarına yeni tamlama: Düşüşün en yükseği

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan AKP’li bir yetkili, oy oranı olarak ‘düşüşün en yükseğini’ yaşadıklarını’ söyledi. Sarıkaya, benzer açıklamayı en az üç AKP’liden duyduğunu yazdı.

Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka sayılarında yüzde 50’ye yakın artış

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran’da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 7 bin 653 oldu.

BM raporu: Yenilenebilir enerjiye geçiş Türkiye’de 300 bin kişiye istihdam sağlar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre Türkiye’de yenilenebilir enerjiye geçiş 2030’a kadar 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabilir.

Sel kontrol ihalesi, felaketten üç hafta önce, ‘ödeneksizlikten’ iptal edilmiş

Kastamonu’da geçen yıl meydana gelen sel felaketinin ardından planlanan sel kontrol projesinde ihalenin, üç hafta önce ‘ödenek yetersizliği’ nedeniyle iptal edilmiş.

Bahçeli, muhalefetin kapattığı ‘Erdoğan’ın adaylığı’ tartışmasını yeniden açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin ‘suni gündem’ olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı’na ilişkin tartışmaları yeniden canlandırdı: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır.”