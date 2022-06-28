AKP’lilerden partilerinin oy oranlarına yeni tamlama: Düşüşün en yükseği

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan AKP’li bir yetkili, oy oranı olarak ‘düşüşün en yükseğini’ yaşadıklarını’ söyledi. Sarıkaya, benzer açıklamayı en az üç AKP’liden duyduğunu yazdı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, görüştüğü ‘etkin’ bir AKP’linin Türkiye’de 65 il gezdiğini ve partisinin oy oranını değerlendirdiğini söyledi.

“Ne gördüğünü sordum, yanıtı ilginçti” diyen Sarıkaya, AKP’linin şu sözünü aktardı:

“Bugüne kadar gördüğümüzün en düşük seviyesini gördük. Düşüşün en yükseğini yaşadık. Ama geçmişte de benzer durumlar yaşadık, sandığa yaklaştıkça oylarımız artar…”

“Düşüşün en yüksek seviyesi” sözünü sadece söz konusu parti temsilcisinin söylemediğini belirten Sarıkaya, “Benzer cümleyi dün AK Parti’nin etkin en az üç isminden duydum” dedi.

AKP adına kamuoyu araştırmaları düzenleyen GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın da benzer açıklamalarına dikkat çeken Sarıkaya, “Dikkat çektikleri nokta ise AK Parti’de düşüş olmasına karşın, seçmen yöneliminin aynı havuzda kalması, MHP ve BBP’ye yönelmesi” dedi.

Bu kopuşun muhalefelet lehine sonuçlanmayacağını iddia eden Sarıkaya, şunları söyledi:

“Muhafazakar seçmen davranışlarında bunun görülmesi aslında normaldir. Ayrıca muhafazakar seçmen her ne olursa olsun, liberal ve sol seçmen gibi tepkisini içinde daha fazla koruma yetisini gösterir. Koptuğu zaman ise geçmişte ANAP ve DYP örneklerinde de gördüğümüz gibi erozyon davranışı sergiler.”