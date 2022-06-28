Aysel Tuğluk savunma yapamadı: Hasta olduğum için kendimi ifade edemiyorum

HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Kobani protestoları davasında yargılanan ve demans teşhisi konulan siyasetçi Aysel Tuğluk kendini savunamadı.

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IŞİD’in Kobani’ye saldırılarının protesto edildiği olaylar gerekçesiyle aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu siyasetçilerin yargılanmaları sürüyor.

21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı davanın 14’üncü duruşmasının ikinci günü, Sincan Cezaevi’nde kurulan mahkeme salonunda devam etti.

Beş yılı geçen tutukluluğunda demans teşhisi konulan siyasetçi Aysel Tuğluk bugünkü oturuma Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tuğluk’a yanında bulunan avukatları refakat etti.

Mahkeme başkanı konuşmada ve mahkeme heyetinin sorularını anlamada zorluk çekmesine Tuğluk’a geçmişte verdiği röportajları sordu.

Tuğluk bunun üzerine “Benim özel bir durumum var. Hasta olduğum için kendimi ifade edemiyorum. Bu hastalıktan dolayı savunmamı daha sonra yapacağım” dedi.

Tuğluk’un avukatı Kenan Maçoğlu’da yeni bir rapor beklendiğini belirterek, müvekkilinin kendini savunacak durumda olmadığını söyledi.

Öte yandan duruşma salonundaki siyasetçiler, duruşmayı bir süre daha izlemek için SEGBİS salonundan ayrılmayan Tuğluk’la kısa bir süre sohbet etti.

“Nasılsın?” sorularına cevap vermekte zorlanan Tuğluk’a yanında bulunan Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak, “Sen de onlara ‘Nasılsın’ de” diyerek destek oldu.

‘Dünyanın en cesur insanlarından biri‘

Ardından konuşan DBP eski eş genel başkanı Sebahat Tuncel, Aysel Tuğluk’un ‘dünyanın en cesur insanlarından biri olduğunu’ söyledi.

Tuncel Tuğluk’un sağlık sorunlarına dikkat çekerek mahkeme heyetine şunları dedi: “Kendisini bile ifade edemiyor. İnsan, duygusuyla, vicdanıyla insandır. Birazcık vicdan ve ahlak lazım. Kürt halkının temsilcilerinin kendisini ifade bile edemeyecek bir durumda olmasını propaganda aracı olarak mı kullanacaksınız? Kürt’ün hastalığı bile kabul edilmiyor.”

Mahkeme başkanı, Tuncel’in sözünü keserek “Çarpıtıyorsunuz” dedi.

Tuncel ise mahkeme heyetinin Tuğluk hakkında bir tahliye kararı vermesini talep ederek, “Aksi takdirde yaptığınız işkencedir” diye konuştu.