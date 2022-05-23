AYM, HDP’li Tuğluk ve Tuncel’in ‘Kobani’ başvurusunu ‘kabul edilemez’ buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), halen cezaevinde olan HDP’li siyasetçiler Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel’in 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında ikinci kez tutuklanmasıyla ilgili bireysel başvuruyu esasa girmeden kabul edilemez buldu.

Aysel Tuğluk ve Sabahat Tuncel (Fotoğraf: AA)

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre tutuklamanın ‘siyasi’ olduğu iddiasını incelemeyen AYM, buna gerekçe olarak, her iki ismin daha önce başka suçlardan tutuklandığını ve bunların infaz edildiğini belirtti.

Diyarbakır’da 28 Aralık 2016’da gözaltına alınan Aysel Tuğluk, iki gün sonra ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’den tutuklanmıştı. Hakkında 2017’de dava açılmış, Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi 2018’te ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezası vermişti. Yargıtay da bu kararı onamıştı.

‘Kobani’den de tutuklandı

Tuğluk hakkında Kobani soruşturmasında da 12 Ekim 2020’de Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Daha sonra Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Tuğluk’un arasında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani davası açılmıştı.

Sebahat Tuncel de iki kez tutuklandı

Sebahat Tuncel de 4 Kasım 2016’da HDP’lilerin gözaltına alınmasını Diyarbakır Adliyesi önünde protesto etmek isterken gözaltına alınmış, iki gün sonra tutuklanmıştı.

Tuncel hakkında ‘örgüt üyeliği’nden açılan davada Malatya 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 2019’da 15 yıl hapis cezası vermişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kararı usulden bozmuş, dosya Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilmişti.

Bu arada Tuncel, Malatya’da tutukluyken bu kez 12 Ekim 2020’de Ankara başsavcılığı tarafından Kobani olayları kapsamında tutuklamaya sevk edilmiş, Tuğluk’un kararındaki gerekçelerle tutuklanıp Kobani davasının sanığı olmuştu.

Adalet Bakanlığı’ndan AYM’ye yazı

Tuğluk ve Tuncel, ikinci tutukluluklarıyla ilgili AYM’ye bireysel başvurmuştu. AYM’ye yazı yazan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Tuğluk’un kesinleşen 10 yıl hapis cezasının, Tuncel’inse Diyarbakır’daki tutuklama kararının infaz edildiğini, Kobani soruşturmasında verilen tutuklama kararlarınınsa henüz infaz edilmediğini bildirdi.

13 Nisan’da başvuruları görüşen AYM, tutuklamanın hukuka aykırı olduğu iddiasını ‘açıkça dayanaksız olması’ nedeniyle kabul edilemez buldu. Kararın gerekçesi, 18 Mayıs’ta açıklandı.

Tuncel’in ilk tutukluluğunun, Tuğluk’unsa 10 yıllık cezasının infaz edildiğine dikkati çekilen kararda, şunlar dendi: “Mezkûr suçlardan verilmiş bir tutuklama kararı bulunmakta ise de başvurucunun (ikinci) tutuklama kararı nedeniyle fiziksel olarak özgürlükten yoksun bırakılması söz konusu değildir. Sonuç olarak somut başvuruya konu edilen tutuklama kararına ilişkin olarak başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahalede bulunulmamıştır.”

Kararda, bu nedenle Tuncel’in siyasi amaçla tutuklandığına ilişkin iddianın incelenmesinin mümkün görülmediği belirtildi.