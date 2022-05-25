AYM’den Aysel Tuğluk için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski vekil Aysel Tuğluk’un 2010’da Mardin Nusaybin’de katıldığı bir etkinlik ardından hakkında soruşturma açılması ve ertelenmesi nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Tuğluk’a 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

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Dönemin bağımsız Van milletvekili Aysel Tuğluk, Nusaybin’de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinlik sırasında PKK bayrakları açıldığı ve örgüt lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı gerekçesiyle Tuğluk’la birlikte 21 kişi hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nuna muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Tuğluk, soruşturmanın başladığı dönemde milletvekili olduğu için dosyası ayrıldı; dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis’e gönderildi.

2015’te milletvekili seçilmeyen Tuğluk hakkındaki dosya yeniden işleme konuldu ve hakkında iddianame düzenlendi. Yargılama sonucunda kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi. Tuğluk’un erteleme kararına itirazıysa Mardin 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019’da reddedildi. Tuğluk’un avukatları bunun üzerine dosyası AYM’ye taşıdı.

Yüksek mahkeme, Tuğluk’un başvurusunu değerlendirirken hakkındaki üç yıllık erteleme kararının ‘demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını’ inceledi. Mahkeme burada savcılığın Tuğluk’un ‘açılan pankart ve atılan sloganları teşvik etmediğine’ dikkat çekti. Bu nedenle de Tuğluk hakkında sadece toplantıya katıldığı için dava açılmasının ve erteleme kararı verilmesinin ‘haklı olmadığını’ belirtti.

Tuğluk’un toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, eski vekilin yeniden yargılanmasına ve 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

AYM, mahkemenin üyesi Selahattin Menteş’in karşı oyuyla oy çokluğuyla karar verdi.