AKP eski belediye başkanlarını topluyor: Seçim öncesi ‘gönül alma’ planı

AKP yönetiminin seçimlerde birlikte çalışmak amacıyla eski il başkanları ve eski belediye başkanlarıyla toplantı düzenlediği belirtildi. Bir süreden beri partiyle bağı kalmayan eski siyasetçileri yeniden kazanma ve seçim sürecinde desteklerini sağlama hedefleniyor.

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‘Kuruluştan Günümüze İl Başkanları’ adı altında geçen hafta AKP Genel Merkezi’nde yapılan toplantının bir benzeri, temmuzda gerçekleştirilecek. Eski AKP’li başkanlar Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi. Toplantıyı Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı organize edecek.

‘Gönül alma planı’

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP kurmayları, “Yolu partiden geçmiş, herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz” dedi.

Eski partililere seçimler için destek vermeleri ve birlikte çalışma öneriliyor. 2023 seçimlerinin en kritik seçim olduğu vurgulanıyor.