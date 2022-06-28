Türk Toraks Derneği uyardı: Vakalar artıyor, pandemi bitmiş gibi davranamayız

Türk Toraks Derneği, Türkiye’de de son günlerde Covid-19 vakalarının arttığına dikkat çekerek “Ülkeler önlemleri tekrar gözden geçirmeye başladı. Biz de pandemi bitmiş gibi davranamayız” diye uyardı.

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Dünyada Covid- 19 toplam vaka sayısı 536 milyona, ölüm ayısı ise 63 milyona ulaştı. Haftalık vaka sayısı 3 milyonu aştı. Ölüm sayısı ise 8 bin civarında seyrediyor. Almanya, Brezilya, en çok vaka artışı olan ülkeler. Almanya’da yüzde 10, Fransa’da yüzde 33’lük vaka artarken, yoğun bakıma yatış oranları yüzde 17’ye yükseldi. ABD, Çin, Brezilya, Rusya ve İtalya’daysa ölümler artıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), geçen hafta, BA.4 ve BA.5 varyantlarının baskın hale geleceği ve vakalarda bir artışa yol açacağı konusunda uyardı. Nitekim dört hafta içinde varyantların dağılımı şöyle: 62 ülkede BA.5 yüzde 25; 58 ülkede BA.4 yüzde 9; 69 ülkede BA2.12.1 yüzde 17 oranında görüldü.

‘Akciğerler üzerinde etkili’

Bu gidişattan Türkiye’nin etkilenmemesine olanak yok. Nitekim uzmanlar, kliniklerde vaka sayılarında ciddi artış gözlediklerini söylüyor.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, Omicron’un alt varyantları olan BA. 4 ve BA.5’in daha hızlı yayıldığı ve akciğerler üzerinde özellikle etkili olduğunu söyledi.

Her iki alt varyantın şimdiye kadarkilerden daha hızlı yayıldığını söyleyen İtil, şunları dedi: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nisanda bu varyantların yakından izlendiğini açıklamıştı. Vaka sayısının azalmasının tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirtmiş, bu iki varyantın akciğerler üzerinde etkili olduğu uyarısı yapmıştı.”

‘Tatiller, bayramlar vakaları artırabilir‘

Avrupa’da görülen vaka artışlarının Türkiye’ye de yansımaya başladığını vurgulayan İtil, şöyle devam etti: “Son dört haftada Avrupa’da olgu sayılarının artışı, uluslararası hareketliliğin test ve maske tedbirsiz koşullarda sürmesi nedeniyle, şu anda nerede olduğumuzu, dış ülkelerdeki ciddi olgu sayısının bize nasıl yansıdığını bilmiyoruz.”

Öte yandan zengin ülkelerdeki aşılanma oranları, yoksul ülkelerden hala sekiz kat fazla. BA.4 ve 5’in aşıdan daha çok kaçtığı biliniyor.

İtil şöyle uyardı: “Bu nedenle risk gruplarında rapel (pekiştirme) doz ve Omicron varyant aşısı önemli hale geldi. Şu anda ülkemizde de kliniklerde Covid-19 vakalarında hareketlilik gözlenmektedir. 22 Nisan 2022’de toplu taşımada maske zorunluluğu, 5 Mayıs 2022’de ameliyat/ girişim yapılacak hastalarda işlem öncesi PCR zorunluluğu kaldırılmıştı. Sadece belirtili kişilere PCR testi yapılmakta ve pozitif çıkanlara izolasyon uygulanıyor.

Öte yandan hızlı antijen testleri kayda geçmediği için gerçek rakamları bilmiyoruz. Hangi varyanta bağlı vakalar artmaya başladı? Ayrıca test sayılarını bilmiyoruz. Toplumun risk algısı azalmıştır. Düğünler, bayramlar, kutlamalar gibi salgını yayabilecek etkinlikler kısıtlamasız devam etmektedir. Önümüzde tatil ve bayram vardır. Sonbahar aylarında yeni bir pikle karşılaşmamak için, önlemlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz.”

‘Toplu taşıma ve kapalı mekanlarda maskeye dönelim‘

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük ise aşağıdaki uyarıları sıraladı:

1) Test sayısı da dahil olmak üzere pandemi verilerinin epidemiyolojik analiz yapmaya izin verecek biçimde günlük olarak kamuoyuna açıklanmalıdır.

2) Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu toplantıya çağırılmalıdır.

3) Toplu ulaşım başta olmak üzere kapalı mekanlarda N95 maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gereklidir.

4) Kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında yakınmadan bağımsız olarak herkese haftada bir kez olmak üzere isteğe bağlı hızlı test ve/veya PCR inceleme hakkı tanınmalıdır.

5) Üst solunum yolu yakınması olan kişiler hızlı test ve/veya PCR testine yönlendirilmeli, günlük yapılan test sayısı hızla yükseltilmelidir. Test pozitifliği oranlarının açıklanmalı ve yapılan test sayısı açıklanmalıdır. Günlük PCR test sayısının en az yüzde üçüne genomik analiz yapılarak varyant izlemi yapılmalıdır.

6) Ameliyat ya da girişimsel işlemler öncesi hastalara PCR testi yapılmalıdır.

6) Covid-19 tanısı alan kişiler özlük hak kaybına uğramadan 10 gün süreyle izole edilmeli / idari izinli sayılmalıdır.

7) Aşı konusunda var olan ulusal verilerin analiz edilerek aşı koruma oranına göre riskli gruplardan başlamak üzere hatırlatma doz aşı planlaması yapılmalıdır. 5 yaş-12 yaş arası çocuklar aşılama programına dahil edilmeli, okullar açılıncaya kadar bağışık yanıtın sağlanması için hızla aşılanmalıdır.

8) Omicron varyant aşısının temin edilmesi konusunda Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketleri ile temasa geçilmeli ve aşı tedarik planı yapılmalıdır.

9) Covid-19 pandemisinin geldiği aşama konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından topluma bilgilendirilme yapılmalıdır.

10) Pandeminin izlenmesi ve gerekli planlamaların görüşülmesi için ilgili uzmanlık dernekleri ve meslek örgütleri ile işbirliği yapılmalıdır.