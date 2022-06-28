‘Tezek’ davasında karar: Melda Onur’un ifade özgürlüğü ihlal edildi

CANAN COŞKUN

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski CHP İstanbul milletvekili Melda Onur’un kadınların petrol ve doğalgazdan daha değerli hazine olduğunu öne süren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na “Size tezek bile diyemeyiz bu kıyasta” sözleri nedeniyle verilen adli para cezasının ifade özgürlüğünün ihlâli olduğuna hükmetti.

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AYM’nin oy çokluğuyla verdiği kararda Onur’un ‘tezek’ kelimesini Hisarcıklıoğlu’nun beyanının ‘çağ dışı ve günümüz değerlerine aykırı olduğunu’ ifade etmek için kullandığı belirtildi ve kadınların toplumdaki değeri bağlamında kamuoyunda süregelen tartışmaların bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

AYM, kamuoyunca tanınan bir kişi olan Hisarcıklıoğlu’nun gazeteci ve siyasetçi Melda Onur’un sıkı ve yakın denetimi altında olmasının doğal olduğu ifade etti ve şu yorumu yaptı: “Tezek kelimesinin olumsuz çağrışımlarına rağmen başvurucunun müştekinin açıklamalarına yönelik cevabi paylaşımına mizahi bir anlam vererek düşüncesinin anlaşılmasını kolaylaştırdığı kabul edilebilir. Anayasa Mahkemesinin kanaatine göre Türk toplumunun en çok bilinen figürlerden biri olarak müştekinin kendisine yönelik kabul edilebilir eleştiri sınırlarının, sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında daha geniş olduğu da gözetildiğinde Dünya Kadınlar Günü için yaptığı açıklamalarda yer verdiği bir benzetmeye karşı esprili ve kışkırtıcı bir şekilde cevap veren başvurucuya daha fazla hoşgörü göstermesi beklenirdi.”

Erdoğan’ın atadığı hâkimlerden karşı oy

Karara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanan eski AKP İstanbul milletvekili Yıldız Seferinoğlu ve yine Erdoğan’ın atadığı Basri Bağcı muhalefet ederek, Onur’un ifade özgürlüğünün ihlâl edilmediği savundu.

‘Hak yerini buldu’

Kararla ilgili Diken’e konuşan Melda Onur, AYM’nin kendi sözlerini çok iyi yorumladığını belirterek şunları söyledi: “Ben tezek de dememiştim aslında ama sonuçta tezek organik bir yakıt. Bu sözü Hisarcıklıoğlu da kadınları bir yakıtla karşılaştırdığı için kullanmıştım. Mizahi bir teşbih yapmıştım. AYM’nin kararıyla hak yerini buldu. AYM’nin bunca iş yoğunluğu arasında başvurumu sonuçlandırmış olması da şaşırtıcı tabii.”

Ne olmuştu?

Hisarcıklıoğlu, 2018’de TOBB tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Van’da düzenlenen ‘Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü’ etkinliğindeki konuşmasında “Kadınlarımız petrol ve doğal gazdan daha kıymetli hazine” demişti.

Onur da bu sözlerin başlık olarak kullanıldığı bir haberi Twitter hesabından paylaşarak “Size tezek bile diyemeyeceğiz bu kıyasta. 8 Mart saçmalamasında büyük ödülü aldınız tebrikler” demişti.

Hisarcıklıoğlu, Onur’dan bu tweet’i sebebiyle şikâyetçi olmuştu. ‘Hakaret’ suçlamasıyla hakkında dava açılan Onur’a Ankara 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1290 TL adli para cezası verilmişti.