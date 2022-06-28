Bartın’da sel sularının altında kalan ‘şahsi barınak’ta 56 köpek öldü

Karadeniz’deki sel ve taşkınlardan etkilenen Bartın’da sular altında kalan gönüllü barınakta 56 köpek öldü. Barınağın sahibine 434 bin TL ceza kesildi.

Fotoğraflar: Twitter / HAYTAP

Karadeniz’deki yağışın ardından birçok kent sular altında kaldı. Bartın, Bolu, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak gibi illeri etkisi altında alan sel, bu kentlerdeki birçok köprüyü de yıktı veya hasar verdi.

Okçular köyünde topladığı yardımlarla Sevim Arkan’ın bir arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar sel suyuyla doldu.

Selden etkilenen köpeklerin sesini duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DHA’nın aktardığına göre barınağın bulunduğu alana gelen ekipler ve Haytap Hayvan Hakları Federasyonu 300 köpeği güvenli bölgeye alarak Bartın Hayvan Barınağı’na götürdü.

22’si yavru olmak üzere 56 köpek ise öldü.

Hayvanların ölümüyle ilgili olarak barınağın sahibi Sevim Arkan’a Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL idari para cezası kesildi.

HAYTAP: Bilinçsiz şekilde istifçilik

HAYTAP’ın açıklamasında söz konusu barınak ‘bilinçsiz bir şekilde istifçilik’ olarak tanımlandı.

Açıklama şöyle: “Sabah itibarıyla sağ olanları belediyenin ve buraya gelen gönüllülerin de desteğiyle belediye bakımevine taşıdık. Geride çok fazla boğulmuş ve kurtulamayan köpek var. Bilinçsiz şekilde istifçilik yapılması, tek başına çalışıp sadece mama dilenerek iyi niyetle kurulmaya çalışılan bir hayvansever hobisi bir sel felaketinde geride onlarca acı bıraktı. Dünden beri canla başla çalışan bir çok gönüllü de mevcut durumun arkasını toplamaya çalışıyor.

Cins hayvan besleyenler, kısırlaştırmaya karşı olanlar, bu hayvanları sahiplenmek yerine marka hayvan peşinde koşanlar, yurtdışından buradaki ölü fotoğraflarını gördüğünüz sıradan garip gurebaları sahiplenenlere sürekli laf sokanlar, istifçiliği hayvan hakkı diye savunanlar da artık kendisine gelip titresin.”