Erdoğan, Miçotakis’le görüşmeyecek: Bitti o iş

NATO zirvesine gitmeden önce konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşecek misiniz sorusuna “O kapıyı kapattık. Bitti o iş” yanıtını verdi.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mayıs ortasında ABD’ye gitmiş ve kongrede Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan da bunun üzerine “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Haziranda da Erdoğan’ın Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmayı bırakması ve uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğine dair açıklamalarıyla iki ülke arasındaki gerilim yeniden artmıştı. Hatta Erdoğan, Yunanistan’ı ikaz edip “Şakam yok, ciddiyim” demişti.

Miçotakis’se Erdoğan’la kaçınılmaz olarak bir araya geleceklerini ve birbirleriyle konuşmayı bırakmamaları gerektiğini söylemişti.

NATO zirvesinin düzenleneceği İspanya’nın başkenti Madrid’e hareketlenmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Miçotakis’le birebir görüşmek üzere uzlaştıklarını ve aralarına üçüncü kişiyi almayacakları konusunda anlaştıklarını ama Yunan başbakanın ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı sözler sarf ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, “Yunanistan’la olması gereken yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı kaldırdık. Kalkıp da Miçotakis’in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeliler” dedi.

Türkiye ve Yunanistan beş yıllık aranın ardından 2021’de ikili görüşmelere devam etmiş ama belirgin bir ilerleme sağlayamamıştı. Erdoğan, ülkeler arasındaki ikili görüşmelerin tamamen askıya alındığını açıklamıştı.