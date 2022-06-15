Miçotakis, Erdoğan’ın taleplerini ‘absürt’ buldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adalar üzerinden Atina’nın egemenliğini sorgulamasının ‘absürt’ olduğunu, bu nedenle iki ülke arasındaki sorunları ele almak üzere görüşmelerin de zorlaştığını söyledi.

Miçotakis dün devlet televizyonu ERT’de şöyle konuştu: “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektuplarda ifade edilen itirazlar, adalar üzerinde Yunanistan’ın egemenliğini hakkında soru işaretleri yarattıkları için tamamıyla absürttür. Absürt bir konu üzerine de herhangi bir görüşme yürütemeyiz.”

Yunanistan ve Türkiye, karasularının sınırları, Akdeniz’deki kıta sahanlığı, hava sahaları, göçmen politikaları ve Kıbrıs adasının durumu da dahil olmak üzere birçok konuda uzun süredir anlaşamıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmayı bırakması ve uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğine dair geçen haftaki açıklamalarıyla iki ülke arasındaki gerilim yeniden arttı.

Ankara, adaların Yunanistan’a 1923’te imzalanan Lozan ve 1947’de imzalanan Paris anlaşmalarında ülkenin adaları silahlandırmaması şartıyla verildiğini, Atina’ysa silahlandırma iddialarının asılsız olduğunu belirtiyor.

İki ülke de Birleşmiş Milletler’e hava sahası ve adalar konularında karşıt görüşleri ve tavırlarını anlatan bir mektup yolladı.

Erdoğan, geçen ay “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Miçotakis, Erdoğan’la kaçınılmaz olarak bir araya geleceklerini ve birbirleriyle konuşmayı bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Miçotakis, “Görüşmeliyiz ve (sorunları) tartışmalıyız… Farklı görüşlere sahip olduğumuzu kabul edip ayrılıklarımızı çözmek üzere bir çerçevede anlaşabilmeliyiz” dedi.

Türkiye ve Yunanistan beş yıllık aranın ardından 2021’de ikili görüşmelere devam etmiş, ancak belirgin bir ilerleme sağlayamamıştı. Erdoğan, geçen hafta ülkeler arasındaki ikili görüşmelerin tamamen askıya alındığını açıklamıştı.