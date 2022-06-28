BM raporu: Yenilenebilir enerjiye geçiş Türkiye’de 300 bin kişiye istihdam sağlar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre Türkiye’de yenilenebilir enerjiye geçiş 2030’a kadar 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturabilir.

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Türkiye’nin fosil yakıtlara bağımlı kalmak yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak 2030’a kadar her yıl gayrisafi milli hasılasını 8 milyar dolar kadar artırabileceği belirtilen raporda, ayrıca 2019 yılıyla karşılaştırıldığında sera gazı emisyonlarını yüzde 8 azaltabileceği kaydedildi.

Rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yaparak sadece çevreye değil ekonomik olarak ayrıca ticaret dengesi, istihdam oluşturma ve büyüme açısından fayda sağlanacağı vurgulanan raporda, geçişi kolaylaştırmak amacıyla yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanabilecek teknik ve mesleki eğitim sistemlerinin modernleştirilmesi tavsiye edildi.

Simülasyondan yararlanıldı

Raporda, Norveç merkezli araştırma firması SINTEF’nin 15 ülkede uygulanan ‘yeşil istihdam değerlendirme modeli’ adlı makroekonomik bir simülasyondan yararlanıldı.

Simülasyonda Türkiye’nin kömür, doğalgaz ve petrolden yenilenebilir enerjilere geçmesinin potansiyel sonuçlarını keşfetmek için halihazırdaki mevcut iş modeliyle ‘yeşil senaryo’ karşılaştırıldı. İstihdam artışının 60’dan fazla sektöre fayda sağlayacağı, yenilenebilir enerji alanında kalifiye elemana talebin artacağı, yeşil enerjiye yatırımın Türk ürünleri ve hizmetlerine talebi artıracağı, enerji çeşitliliğiyle Türk elektrik sisteminin iklim ve fiyat kaynaklı şoklara karşı daha dirençli hale geleceği aktarıldı.

UNDP Türkiye Temsilcisi Lousia Vinton raporu şöyle değerlendirdi: “İklim politikaları tartışmaları, ekonomiyi güvence altına almakla gezegeni korumak arasında bir değiş tokuş yapıldığını ileri sürerek maliyetlere odaklanmaya çalışıyor. Bu çalışma, bunun, büyük yanlış bir kanı olduğunu gösteriyor. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve hidrokarbondan uzaklaşmak istihdamda net ve büyük bir artış dahil ekonomik kazanımların hızla artmasını sağlayacak.”

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan da, “Bizim görüşümüze göre yeşil ekonomi Türkiye’nin yüksek gelirli refah vizyonunu başarmak için ihtiyaç duyduğu model olabilir” ifadelerini kullandı.