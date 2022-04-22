Özgeçmişiniz ne kadar ‘yeşil’?

İstihdam platformu LinkedIn’in yeşil ekonomiyle ilgili ilk raporuna göre iş arayanlar özgeçmişlerine bu alandaki birikim ve yeteneklerini ekliyor. Ancak, özgeçmişlerdeki ‘yeşilleşme’ süreci çevre alanındaki iş fırsatları kadar hızlı ilerlemiyor.

Fotoğraf: Giyi

Platformun, ‘ilgili bir alanda çalışıyor veya deneyim sahibi olmak ya da bu alanda birikim, eğitim sahibi olmak’ olarak tanımladığı ‘yeşil yeteneğin’ özgeçmişlerdeki varlığı 2015’ten beri her yıl yüzde 6 büyüdü. Bu alandaki iş fırsatlarının sayısıysa yüzde 8 arttı.

LinkedIn’e göre sürdürülebilirlik alanındaki işlere kayma eğilimi insanların nerede, nasıl ve neden çalıştıkları konusundaki tarihi dönüşüm süreciyle paralel.

‘Avrupa’nın hedefinden uzak’

Platformun yöneticisi Sue Duke, ‘‘Küresel iklim hedeflerimize ulaşmak son derece önemli bir görev ve ekonomik anlamda büyük bir çaba gerektiriyor” dedi.

Platformdaki özgeçmişlerde paylaşılan çevre alanındaki artıların 800 milyon özgeçmişte yer aldığını, bunun altı yılda neredeyse yüzde 40’a yakın bir artışa işaret ettiğini söyleyen Duke, ”Ancak hala Avrupa’nın hedeflerine ulaşmak için gerekli istihdam gücü ve yetenek, bilgi birikimi seviyesinden uzak” ifadelerini kullandı.

Kadın erkek arasında fark var

Rapordan alıntı yapan Duke, bu alanda kadın-erkek arasında da fark olduğunun altını çizdi. 2021’de çevre alanında artılara sahip olan kadınların oranı erkeklerden üçte bir azdı.

‘Rüzgar türbini teknisyeni’ ve ‘güneş enerjisi alanında danışmanlık’ geleceğin en hızlı yükselen meslekleri arasında. ABD’de son beş yılda yenilenebilir enerji alanındaki iş fırsatlarında yüzde 237 artış oldu. Elektrikli araç endüstrisi büyürken otomotiv sektöründeki çevreci özgeçmiş sahiplerinin oranı yüzde 11 arttı.

Becerilerini en hızlı ‘yeşillendiren’ yetenekler ise moda sektöründe yer aldı. 2016-2020 arasında, geleneksel moda pozisyonları için yapılan başvuruların yüzde 91’i, ‘sürdürülebilir‘ niteliklerle güncellendi.