Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka sayılarında yüzde 50’ye yakın artış

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran’da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 7 bin 653 oldu.

Grafik: Sağlık Bakanlığı

Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 arttı.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696’ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarıysa 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Veriler gecikmeli yayımlanıyor

Bakan Fahrettin Koca’nın haftalık yayımlanacağını söylediği Covid-19 tablosu 14 Haziran’da 14 gündür yayımlanmıyordu.

Diken’in gündeme getirdiği haber sonrası bakanlık sitesindeki günlük tablonun tarihi değiştirilmişti. Tablonun sağ üst köşesine 13 Haziran yazılsa da veriler hala 31 Mayıs’a aitti. Bakanlık daha sonra bu verileri kaldırmıştı.

Ardından aynı gün haziranın ilk haftasının vaka sayıları açıklanmıştı. Buna göre, 30 Mayıs – 5 Haziran’da 7 bin 322 vaka, 19 ölüm kaydedilmişti. İki gün sonraysa haziranın ikinci haftasının, yani 6-12 Haziran’ın verileri açıklanmış 7 bin 556 vaka, 20 ölüm duyurulmuştu.

En son tablonun yayımladığı 16 Haziran’dan beri veri yayımlanmıyordu.