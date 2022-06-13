Haftalık Covid-19 verilerini yayınlamayan bakanlık günlük tabloda tarihi değiştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık yayınlanacağını söylediği Covid-19 tablosu 13 gündür yayınlanmıyor.

Diken’in gündeme getirdiği haber sonrası bakanlık sitesindeki günlük tablonun tarihi değiştirildi. Tablonun sağ üst köşesine 13 Haziran yazılsa da veriler hala 31 Mayıs’a ait.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran’da Twitter hesabı üzerinden şunları yazmıştı: “Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.”

Bakanın linkini verdiği sitede hala 31 Mayıs’ın verileri var. Diken’de yayınlanan haber sonrası tablonun tarihi güncellense de veriler aynı.

Yetkililerden veya bakanlıktan verilerin ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir duyuru şu ana kadar gelmedi.

Diken’in ulaştığı bir yetkili tablonun ‘bugün yarın’ yayınlanacağını söylemişti.

31 Mayıs’ta yayınlanan verilerde 975 vaka, dört ölüm kaydedilmişti. 128 bin 854 test yapılmış; 946 kişi iyileşmişti.