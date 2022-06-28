Bahçeli, Marx’ı alıntılayan Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı, Türk Ocakları’na da çıkıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alman sosyolog ve iktisatçı Karl Marx’tan “Filozoflar dünyayı çeşitli biçimde yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir” diye alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu konuşurken salonda bulunanlara seslenen Bahçeli, “Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız” dedi.

Fotoğraf: CHP-AA-Diken

Kılıçdaroğlu, İslam dünyasından meselelerin tartışıldığı bir sempozyumdaki konuşmasında bilimsel sosyalizmin kurucusu Alman iktisatçı ve sosyolog Karl Marx’ı, “Filozoflar dünyayı çeşitli biçimde yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir” diye alıntılamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun dünkü konuşması bugün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefindeydi.

Bahçeli: Ya bunu nasıl yaptınız?

Kılıçdaroğlu, konuşurken salonda bulunan katılımcıları hedef alan Bahçeli, “Buna nasıl katlandınız” diye çıkışarak şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Türk Ocakları’nın Kuruluşu’nun 110’uncu Yılında, İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu’nda ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Neye yoralım? Nasıl yorumlayalım? Davet ede ede, hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir?

Benim sözüm Türk Ocakları’nın üç-beş yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu’nun ‘Din halkın afyonudur’ diyen, üstelik İslam dünyasıyla ilgili bir sempozyumda, Karl Marx’tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız?

O salondan mesela Ziya Gökalp, mesela Erol Güngör, mesela Mehmet Eröz’ün yerine Marx’ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasını içinize nasıl sindirdiniz? Bunu nasıl hazmedebildiniz. Ben çok üzüldüm, dalıp dalıp uzaklara gittim, acaba Türk Ocakları yönetimi hiç mi rahatsız olmadı? Hiç mi vicdan azabı çekmedi? Türk milletinin kurşun gibi ağır günlerden geçtiği bir dönemde bu Türk Ocakları ne yapar, ne arar, neyle meşgul olur?”