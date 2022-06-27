Kılıçdaroğlu’ndan İslam dünyası konferansında Marx’tan alıntı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam dünyasından meselelerin tartışıldığı bir sempozyumdaki konuşmasında bilimsel sosyalizmin kurucusu Alman iktisatçı ve sosyolog Karl Marx’ı alıntıladı: “Filozoflar dünyayı çeşitli biçimde yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir.”

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Son dönemde adı sıklıkla millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak anılan ve partilileri tarafından adaylığı dillendirilen Kılıçdaroğlu, kapsayıcı açıklamalarıyla da gündeme geliyor.

‘Helalleşme’ çıkışıyla başlayan söylemler Kılıçdaroğlu’nun katıldığı toplantılarda da sık sık yer buluyor.

Son olarak ‘Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na katılan Kılıçdaroğlu, Marx’tan alıntıyla şöyle konuştu: “Böylesine önemli bir buluşmada önemli bir isimden alıntı yapmak istiyorum. Karl Marx, ‘Filozoflar dünyayı çeşitli biçimde yorumlamışlardır, oysa sorun onu değiştirmektir’ der. Bu cümlenin geniş yorumuna atfen şunu söylemeliyim. Sizlerle birlikte biz siyasetçilerin de öncelikli görevi ülkesini daha iyiye ve daha güzele doğru değiştirmektir. Sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin önermelerde bulunmak, sorunu tespit etmek kadar önemlidir. Eğer sahip olduğumuz bilgiyi, var olan sorunları ortadan kaldırmaya dönük olarak yorumluyorsak bir başka soruna da kapı aralamış oluruz. Günümüz İslam dünyasının sorunlarını bilmeli, hatta gerçeklikle yüzleşebilmeliyiz.’’