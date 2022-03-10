Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği işkence mağduru: İnadına bir arada yaşayacağız

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında işkence mağdurlarıyla bir araya geldi; Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gören İsa Güneş’i evinde ziyaret etti.

Ziyaretten sonra Diken’e konuşan Güneş, “Toplumsal barışın olmaması için hiçbir neden yok. Bu coğrafyada eşit, özgür ve adil bir yaşam için eşit vatandaşlık yeter. Bunlar yapıldığında sorunlar kendiliğinden çözülecek” dedi.

Fotoğraflar: CHP

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ardından Diken’e konuşan İsa Güneş, CHP liderinin ziyaretini ‘kıymetli bulduğunu’ söyledi. İsa Güneş, 1981 yılında Diyarbakır’da tutuklandıktan sonra yaklaşık iki yıl boyunca Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu kaldı. Tahliye edildikten sonra devam eden yargılamalarda beraat etti. Uzun işkencelere maruz kalan Güneş, bu sürecin etkisinin bugün de devam ettiğini belirtti.

İşkence mağduru Güneş, yaşadıkları nedeniyşe kendisine veya herhangi bir arkadaşına doğrudan bir özür veya üzüntü iletilmediğini, Kılıçdaroğlu’yla görüşmenin ‘bir ilk olduğunu’ söyledi.

‘İdeallerine olan inancının kendisini ayakta tuttuğunu’ vurgulayarak, şunları kaydetti: “Zindan hakkında onlarca kitap yazıldı, filmler çekildi ama orada yaşanan vahşeti anlatmak çok zor. Bugün 40 yıl sonra bile bilinçaltında bu zulmü görüyorum. Ama bir şeye inanıyorsan, işkenceler bile olsa ayakta kalamaya devam edersin.”

Güneş, ‘sıcak ve samimi bir ortam içerisinde sohbet ettiklerini’ belirterek, ‘yüzleşme ve helalleşme’yle ilgili fikir alıp verdiklerine dikkat çekti.

‘Yaşananlar bizi hiçbir zaman halklardan koparmadı‘

İsa Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyarbakır Zindanı’nda yaşanan zulümleri, bu coğrafyadaki baskıları kendisine anlattık. Bu bölgede adalet ve hukukun olmadığını, şimdi bütün Türkiye’de benzer sorunlar yaşandığını dile getirdik. Bütün Türkiye’yle burada yaşayan insanların acıları, ekonomide yaşananlar, adalet arayışları artık ortaklaştı. Kendileri bu konuların üzerinde özellikle durdu. Cezaevinin insan hakları müzesi olması için talebimizi bir kez daha kendisine ilettik. Kürt sorunu konusunu da konuştuk. Özellikle demokratik hakların, anadilde eğitime dair yüzeysel de olsa konuşmalar oldu. Anadilin temel bir hak olduğu belirtildi, ancak net bir fikir ortaya çıkmadı.

Toplumsal barışın olmaması için hiçbir neden yok. Bu coğrafyada eşit, özgür ve adil bir yaşam için eşit vatandaşlık yeter. Bunlar yapıldığında sorunlar kendiliğinden çözülecek. Biz bu coğrafyada büyük zulümler gördük. Yaşananlar bizi hiçbir zaman yaşadığımız halklardan koparmadı. Türkiye halkları arasında bir sorun olduğuna da inanmıyorum çünkü kutuplaştıran siyasilerdir. İnadına da bir arada yaşamaya devam edeceğiz.”

Güneş, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise, şu yanıtı verdi: “Kendi bölgemde, kendi oyumu kendime veririm. Sorunlarımıza dair iki cümle bile olsa onu Meclis’e taşıyan bir parti var ve ona oy veririm. Ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olur ise kendisine oy veririz. Yani milletvekilliği seçimlerinde değil, ama cumhurbaşkanı adayı olarak oy veririz.”

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti

9 Mart akşamı Diyarbakır’a giden Kılıçdaroğlu, ilk olarak HDP’yi oturma eylemiyle protesto eden ve ‘Diyarbakır Anneleri’ adı verilen grubun temsilcileriyle görüştü.

Sabah saatlerinde kahvaltıda aralarında Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin de olduğu 11 kadınla bir araya geldi. Daha sonra esnafı ziyaret etti.

CHP lideri, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde partisine yeni katılan 1300 yeni ismin rozet törenine katıldı. Ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Akşam saatlerinde ise Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gören mağdurlardan İsa Güneş’i ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ile birlikte İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve Özgür Karabat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer eşlik etti.