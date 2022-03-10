Kılıçdaroğlu: Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkenceler unutulmadı

Diyarbakır’da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelerin unutulmadığını söyledi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde CHP’ye katılanlara rozet takan Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çağrısına ilişkin, Diyarbakır Cezevi’nde 12 Eylül darbesi dönemindeki işkenceleri hatırlattı, cezaevinin ‘İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

CHP lideri, bunun barış ve helalleşme için önemine vurgu yaparken, Uludere katliamına da değindi. Kılıçdaroğlu, gençlerin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek ailelerle helalleşmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki gösteren CHP lideri, hekimlerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini de açıkladı: “Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor. Düzenleme sağlık çalışanların istediği gibi olsun. İkincisi, doktorların ve sağlık çalışanların özlük haklarını iyileştireceğim sözü verdiniz. Sözünüzü tutunuz. Üçüncüsü, hâkimlere verilen güvencenin hekimlere de verilmesi lazım.”

‘Dışarıdan karpuz alıyoruz’

Ekonomi ve tarımda ortaya çıkan tabloyu da değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun çözüm önerilerini de içeren konuşmasından başlıklar şöyle:

* 2002’de çiftçi sayısı 50 bin 81’di. 2021’de 50 binden sayı 33 bin 163’e düşmüş. 16 bin 918 çiftçi üretim yapmaktan vazgeçmiş. Devleti yönetenlerin düşünmesi gerekmez mi?

* 2004’te tarım alanı 7 milyon 981 bin dekar, 2021’de 7 milyonluk dekar alanı 5 milyona düşüyor. Diyoruz memlekette yağ yok, buğday, nohut dışarıdan geliyor. Ne oluyor da dışarıdan geliyor? Ben bu soruları soruyorum sizin de sormanız lazım.

* Diyarbakır’ın karpuzu vardı değil mi? Karpuz eksildi. Dışarıdan karpuz alıyoruz. Benim Diyarbakırlılara sözümdür. Diyarbakır’ın karpuzu piyasaya çıkmadığı sürece bir tek karpuz bile ithal etmeyeceğiz.

Bedava elektrik vaadi

* Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, altı ile güneş enerjisi yapacağız. Güneşe para veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Hesabını yaptım. Bu altı ile çiftçiye elektriği bedava vermek ve artan elektriği de satmak kaydıyla 5 bin megavatlık bir yatırım yapmak mümkün. Yatırımın maliyeti 3 milyar dolar. Bunlar kalktılar ısrarla işbirliği yaptılar Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’ni kurdular. Nükleer teknolojiyi de bize vermiyor Ruslar. Sadece fabrikayı kurdular. Garanti vermişiz elektriği satın alacağız. 20 milyar dolar maliyeti var biz 3 milyar dolara yapacağız. 20 milyar dolarlık yatırım yapıyorlar nükleer santrale.

Erdoğan’a: Delikanlıysan istediklerimin tamamını verirsin

* Yatırımlar İstanbul’a, İzmir’e, Ankara’ya, Bursa’ya yapılıyor. Bu ülkenin Diyarbakır’ı, Tunceli’si, Sivas’ı, Kayseri’si yok mu? Bu bölgelerde yatırım yapılmıyor. Sizin evlatlarınız büyük kentlerin varoşlarında asgari ücretle nasıl iş bulabilirim diye uğraşıyorlar. Diyarbakır’dan Erdoğan’a söylüyorum. Elimi tutan sensin delikanlıysan benim istediklerimin tamamını verirsin ilk yatırımı geleceğiz Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yapacağız.

Helalleşme çağrısı

* Toplum olarak helalleşmek zorundayız. Sıkıntılarımız var. Diyarbakır yaşadı, bu bölge büyük sıkıntılar yaşadı. Diyarbakır Hapishanesi’ndeki işkenceler unutulmadı. Oradaki insanlarla bizim helalleşmemiz lazım. Bunu yapmazsan barışamayız. Diyarbakır Hapishanesi’nin insan hakları müzesine dönüştürülmesi lazım… Roboski’de öldürülen gencecik evlatlarımız vardı. Onların aileleriyle de helalleşmek lazım. Haksızlıkla yüzleşmektir helalleşmek.

* Seçimle gelen seçimle gidiyorsa ve siz bunu yasal güvence bağlamışsanız bir başka yönetici gelip kayyım atayamaz.

Biz seçim barajı yüzde 3 olsun dedik. Gelsinler Meclis’e, konuşsun, derdini anlatsın.

* İnsan hakları ve eşitlik kurumu kuracağız. Bizim haksızlıklar konusunda ve demokrasinin yeniden inşası konusundaki mücadelemizde sizlerin desteğini istiyoruz. Önümüzde sandık gelecek ve bu sorunu bir şekliyle çözeceğiz.

* Özgürce tartışamazsak sorunları çözemeyiz. ‘Kürt sorunu yoktur’ diyor sayın Erdoğan. Ona göre yoktur. Vatandaşa sor. Sen mi bileceksin sorunu yaşayan mı bilecek? Böyle bir haksızlıkla karşı karşıyaysa onu dinleyeceksin ve çözeceksin.