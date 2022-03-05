Kılıçdaroğlu, ‘kadim şehirde kadim birliktelik için’ Diyarbakır yolcusu

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki defa ertelenen Diyarbakır ziyaretini 9-10 Mart’ta gerçekleştirecek. Ziyaretin sloganı ise ‘Kadim Şehirde Kadim Birliktelik İçin Geliyoruz’ olarak belirlendi.

“Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” açıklamasıyla dikkat çeken CHP liderinin ziyaret programının yoğun olması bekleniyor.

9 Mart’ta Diyarbakır’a gidecek Kılıçdaroğlu, 10 Mart’ta sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. CHP lideri, aynı gün kentteki esnafları da ziyaret edecek.

Ayrıca 10 Mart Perşembe günü, HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün önünde oturma eylemi yapan ‘Diyarbakır Anneleri’yle de bir araya gelecek.

Ertesi gün ise Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (DİTAM) düzenlediği ‘Tigris Diyalogları’ toplantısında STK temsilcileri ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Ardından kentten ayrılacak.

Yeni partililere rozet

CHP’den edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun büyük önem verdiği ziyarette CHP’ye üye katılımı da olacak.

Öte yandan ‘helalleşme’ açıklaması sonrası ne gibi adımlar atacağı merak edilen CHP liderinin Diyarbakır gezisinde de bu kapsamda görüşmeler yapması bekleniyor.

Daha önce ’28 Şubat mağdurları’yla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’nun, kentte 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gören bir isimle de görüşeceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu daha önce 9-10 Aralık 2021’de Diyarbakır’ı ziyaret edecekti. Ancak Şanlıurfa’dayken daha uzun zaman ayırmak üzere yeniden program yapmak için Ankara’ya dönmüştü. 27 Ocak’ta Diyarbakır’ı ziyaret etmeyi kararlaştıran Kılıçdaroğlu bu defa da hava muhalefeti nedeniyle kente gidememişti.