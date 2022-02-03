Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ye Diyarbakır’da başlıyor: Bölgede oy oranı 18’e çıkmış

“Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” çıkışıyla konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre önce kamuoyuna duyurduğu ‘helalleşme yolculuğu’na bu kentte başlamaya hazırlanırken, ‘Doğu Masası’ kuran CHP yönetimine göre bölgede partinin oy oranı yüzde 18’e kadar çıktı.

Kılıçdaroğlu, geçmişte partisinin hataları olduğunu ama artık sevginin kazanmasını istediğini geçen yıl kasım ayındaki bir mesajıyla anlatmıştı: “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım…”

CHP lideri bu kapsamda programına aldığı Diyarbakır ziyaretine ilişkin, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” demişti.

Kılıçdaroğlu daha sonraki bir açıklamasında Diyarbakır’a gidip ‘helalleşeceğini’ ifade ederek şöyle konuşmuştu: “Diyarbakır hapishanelerinde anılar yayınlandı. Roboski’de gencecik çocuklar öldürüldü. Ölenler geri gelmeyecek ama bu ailelerle helalleşmemiz gerekmiyor mu? ‘Yanlış bir karardı’ demeyecek miyiz? Diyarbakır’a gideceğim, Diyarbakırlılarla kucaklaşacağım, helalleşeceğim onlarla.”

Son olarak, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’ndan icraat beklediklerini söylemişti.

‘Somut adım’ geliyor

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun ertelediği ziyareti mart ayı başında düzenlemesi planlanıyor.

Parti yönetiminin Diyarbakır ziyaretine özel önem verdiği, bölgede oyunu artırmak için bir süredir çalışma yürüten ‘Doğu Masası’ndan olumlu sonuçlar alınmaya başladığı belirtildi.

Buna göre, CHP kurmayları, son seçimlerde yüzde 2’lerde olan bölgedeki oy oranının yüzde 18’lere tırmandığını belirtirken, başta Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere bölgedeki bazı büyük aşiretlerden CHP’ye yöneliş olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinde de CHP’ye katılımlar olacağı bilgisi paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinde miting planlanmazken, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, esnaf, sanayici gibi toplumun farklı kesimleriyle toplantılar düzenlenerek, talep ve öneriler dinlenecek.

Haberde aktarılan kulise göre Diyarbakır gezisindeki en önemli mesaj ‘helalleşme’ çağrısı oluşturacak.

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da ‘helalleşme’ konusunda somut bir adım atacağı, bunun 12 Eylül askeri darbesi sonrasında işkencelerle anılan Diyarbakır Cezaevi’nde işkence görenlere yönelik olacağı vurgulandı.