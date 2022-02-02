HDP, Kılıçdaroğlu’ndan ‘icraat bekliyor’

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan icraat beklediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu programına aldığı Diyarbakır ziyaretine ilişkin, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” demişti.

CHP lideri daha sonraki bir açıklamasında Diyarbakır’a gidip ‘helalleşeceğini’ ifade ederek şöyle konuşmuştu: “Diyarbakır hapishanelerinde anılar yayınlandı. Roboski’de gencecik çocuklar öldürüldü. Ölenler geri gelmeyecek ama bu ailelerle helalleşmemiz gerekmiyor mu? ‘Yanlış bir karardı’ demeyecek miyiz? Diyarbakır’a gideceğim, Diyarbakırlılarla kucaklaşacağım, helalleşeceğim onlarla.”

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a konuşan Sancar, bu çıkışa şöyle karşılık verdi: “Bunu iyi niyetli bir irade beyanı olarak görüyor, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’de demokrasinin gerçek anlamda kurulamayacağına ilişkin bir mesaj olarak değerlendiriyorum. Bu söz ilk defa söyleniyor değil. Farklı siyasi aktörler tarafından farklı bağlamlarda daha önce de dile getirildi. Maalesef gerekleri yerine getirilmedi, sözde kaldı. Kamuoyu, böyle bir beyan üzerine Kılıçdaroğlu’ndan bu sözlerin içinin doldurulması anlamına gelecek daha somut açıklamalar, icraat ya da program vaatleri bekler. Bizler de bekliyoruz.”

Kapatma davası

Partisi hakkındaki kapatma davasına da değinen Sancar, şu ifadeleri kullandı: “HDP, seçimlerden önce kapatılsa bile seçimlerin sonucunu belirleyecek gücü ortaya koyma konusunda kararlıdır, pek çok da seçeneğe sahiptir. Kimsenin şüphesi olmasın, bu konuda irademiz de hazırlığımız da imkânlarımız da var.”

Son olarak, Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü 20 Ocak’ta partiye göndermiş, partinin savunmasını sunmak için belirlenen 30 günlük süresi başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘çözüm süreci’ni bozmakla suçlayıp İmralı Cezaevi’ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘hesap vereceğini’ söylemesi üzerine başlayan tartışmalara da yorum yaptı.

Öcalan

Erdoğan’ın ‘HDP’yi karıştırmak, seçmenimizin kafasında soru işaretleri yaratmak, hem muhalefet partileriyle HDP hem de muhalefet partilerinin kendi arasında ayrıştırıcı tartışmalar yaratmak istiyor olabileceğini’ söyleyen Sancar, “Cumhurbaşkanı, madem bu meseleyi ve Öcalan’ın sözlerini kamuoyuna aktaracak kadar önemli görüyor, o zaman avukatlarıyla ve gerekiyorsa bağımsız heyetler aracılığıyla görüşmeler yapılmasının önü açılsın. Öcalan’ın ne düşündüğünü kamuoyu bizzat kendisinden öğrensin” dedi.

Ortak aday

Sancar, milletvekilliği seçimleri için üçüncü ittifak çalışmalarının bulunduğunu ancak cumhurbaşkanlığı seçimini bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istediklerini söyleyerek, “Mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız” dedi.