Zamları protesto eden Diyarbakırlı çiftçiler Kılıçdaroğlu’nu traktörlerle karşıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki defa ertelenen ziyaretini gerçekleştirmek üzere Diyarbakır’a gitti. Akaryakıt zamlarını protesto eden Diyarbakırlı çiftçiler Kılıçdaroğlu’nu traktörlerle karşıladı.

Son dönemde ardı ardına gelen akaryakıt zamlarıyla zor durumda olduklarını belirten çiftçiler, ana muhalefet partisinin liderinin gelişini seslerini duyurmak için fırsat bildi.

Diyarbakır havaalanı çevresine CHP’lilerle birlikte gelen çiftçiler traktörlerden oluşturdukları konvoylarla korna çalarak zamları protesto ediyor.

Kılıçdaroğlu’nu şehirde yoğun bir program bekliyor.

CHP lideri yarın sabah ilk olarak Divan Otel’de esnafla bir araya gelecek.

Ardından Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde partisine katılan yeni üyelerin rozetlerini takacak. Muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşecek.

Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ programları kapsamında, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gören bir yurttaşla da bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca HDP Diyarbakır İl Örgütü önünde oturarak HDP’yi protesto edenleri de ziyaret etmesi planlanıyor.

CHP lideri, 11 Mart Cuma günü ise Şanlıurfa’ya geçerek Siverek ilçesindeki üye katılım törenine katılacak.

Kılıçdaroğlu’nun Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Saniye Demirtaş’ı ziyaret edeceği de belirtiliyor.

CHP liderini havaalanında ayrıca kalabalık bir grup karşıladı.